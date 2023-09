El actor Billy Miller ha muerto solo unos días antes de su 44 cumpleaños, tal y como confirmaba a Variety su representante este fin de semana. Conocido por sus papeles en conocidas series diarias estadounidenses como 'The Young and the restless', 'Hospital general' también formó parte del reparto de 'Suits' o 'Truth be told'. En cine también participó en la película de Clint Eastwood 'El francotirador'.

Aunque de momento, no ha trascendido la causa de la muerte el comunicado emitido por su agencia de representación revela que el actor atravesaba un momento complicado ya que padecía una depresión.

"Divertido, inteligente, amable y gentil" son los adjetivos que ha utilizado el creador de 'Suits' Aaron Korsh en X (anteriormente Twitter) para despedir al actor. "Una noticia muy triste para toda la familia 'Suits'". En la serie, Miller interpretaba al hermano mayor de Harvey Specter, Marcus dueño de un restaurante y adicto al juego que complicaba la vida al protagonista interpretado por Gabriel Macht.

Tras comenzar su carrera en la telenovela estadounidense 'All my children', su popularidad en Estados Unidos se disparó cuando entró a formar parte de la serie diaria 'The young and the restless' para ser el cuarto actor que interpretaba el papel de Billy Abbott. Un personaje que le valió tres premios Emmy.

Compañeros de reparto como Melissa Claire Egan, Eileen Davidson, Nancy Lee Grahn han mostrado sus condolencias en X y han destacado su talento, su encanto y lo divertido que era. Miller también participó en la serie 'Truth be told' y aparece en los créditos de 'The Rookie', 'CSI' o 'Navy: Investigación Criminal' con pequeñas apariciones.