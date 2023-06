El propio protagonista narra que, en contraste con las creencias religiosas de su familia, él ha encontrado "su propio templo" en la sala Bagdad de Barcelona. Sin embargo los comienzos no son tan sencillos como parecía. Ya le habían advertido de que esto no era llegar, tener sexo con tu pareja en el escenario y ya está porque en el público hay decenas de personas que reaccionan al espectáculo y siempre, pero sobre todo las primeras veces, puede aparecer el pánico escénico. Así comienza el segundo episodio de 'Nacho', que también puede verse en atresplayer.

Eso es lo que finalmente pasa y después de empapelar la ciudad anunciando un gran espectáculo como la llegada de El Mesías, las primeras actuaciones de la pareja no son lo que se esperaba. Nacho no logra mantener la erección en ninguno de los pases de la primera noche ni de las siguientes y Sara intenta saber qué sucede para ayudarle, la respuesta de Nacho es una bronca monumental culpando a Sara de haberle llevado hasta allí. Ella le dice que no está dispuesta a pasar por eso y se va.

El ambiente de rivalidad con Toni, la actual estrella de la Bagdad, y sus comentarios y bromas hacia Nacho tampoco ayudan a relajar el ambiente. Llega la hora de pagar a los artistas y Juani le da un sobre a Sara y también a Nacho demostrando la confianza que tiene en él. Le dice que hay mucho dinero, pero que puede ganar mucho más si supera lo que sea que le esté bloqueando. Además Juani le recomienda crearse un personaje. "En el escenario no puedes ser Nacho Jordá".

Al ver el dinero, Nacho está todavía más motivado y se da cuenta del error que ha cometido con su novia así que se va a buscarla hasta su casa, pero no la encuentra allí.