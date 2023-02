En plena semana blanca muchos gastan sus cartuchos en la nieve a sabiendas de que, más pronto que tarde, llegará la primavera. Pero el espejismo del cambio estacional todavía se mantiene a raya por la bajada de temperaturas y, como bien sabemos, la de manta, sofá y serie sigue siendo una fórmula de éxito imbatible. Para ello hay que saber cuáles son los estrenos de la semana y por eso los hemos buscado todos para vosotros.

Ya os adelantamos que encontraréis series subidas de tono, como 'Nacho', de ATRESplayer Premium y la segunda temporada de 'Sexo/Vida', en Netflix. Pero también habrá títulos musicales con bandas como protagonistas, como 'We are lady parts', de Filmin y 'Todos quieren a Daisy Jones', de Prime Vídeo. Tenéis un buen resumen en el vídeo de cabecera, pero hay mucho más, así que seguid leyendo si no queréis perderos nada.

ATRESplayer Premium

'Nacho' T1, -4 de marzo de 2023

La vida del actor porno Nacho Vidal, al que interpreta Martiño Rivas, es el centro de esta ficción que cuenta cómo era la industria del sexo en los años 90. Junto con María de Nati en el papel de Sara Bernat, la prostituta y novia que inició a Vidal en el negocio del prono, recrearán un mundo que estira los límites de la moralidad rompiendo esquemas y generando grandes cantidades de dinero. Las dificultades intrínsecas de desnudarse en público delante de la cámara, las drogas y los prejuicios sociales y familiares están presentes en este biopic que también habla de mujeres liberadas que trataron de tomar las riendas de sus propias vidas pese al juicio de los demás.

Netflix

'Sexo/Vida' T2 -2 de marzo de 2023

La primera temporada fue un éxito contundente, con millones de espectadores enganchados a la historia de una mujer casada, y con dos hijos, que empieza a escribir una novela inspirada por la pasión desmedida que sentía en una relación con una expareja. Ese antiguo novio reaparecerá en su vida y esto supondrá todo un duelo para su matrimonio. ¿Fue acertado el camino que un día eligió? Al final de la entrega anterior, se dejará llevar por el deseo, justo cuando parecía que el orden volvía a su vida. Ahora, dispuesta de nuevo a jugar en la línea que separa el bien del mal, volverá a vivir aventuras en las que, para ella y las amigas que la acompañan en su viaje, no faltara el sexo y las experiencias de alto voltaje.

'¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia' T1 -2 de marzo de 2023

Una forma completamente nueva e hilarante y de acercarse a la mafia siciliana. Dos técnicos de televisión, resignados a llevar una vida aburrida y sin sobresaltos, se encontrarán inesperadamente con la escena de un crímen. A partir de ahí se meterán en un sinfín de líos. Los criminales que los asedian, el clero y las mujeres se irán asomando en un relato cargado de guiños típicos de la idiosincrasia cultural italiana, pero tratados desde el humor.

Disney Plus+

'The Mandalorian' T3 -28 de febrero de 2023

El dúo formado el baby yoda Grogu y su salvador, Din Djarin, vuelve al ataque después de que en la segunda temporada apareciera Luke Skywalker para acoger a Baby Yoda como su padawan. Esta vez deberán viajar al planeta Mandalore donde el guerrero deberá tratar de reparar el agravio de haberse quitado el casco, por el que podría dejar de ser un mandaloriano.

'Colegio Abbott' T2 -1 de marzo de 2023

El colegio público y predominante negro de Filadelfia regresa con nuevo curso que los profesores acogen con variable entusiasmo. Algunos se verán sobrepasados por el número de alumnos ante la falta de recursos y el humor será la mejor forma de enfrentar las dificultades. Desde la integración de las nuevas tecnologías y herramientas como Tik Tok, la creación de grupos especiales para chavales problemáticos o súper dotados o la organización de una excursión asequible, todo puede ocurrir en este colegio lleno de gente entrañable y muy pegada a la realidad.

Prime Vídeo

'Todos quieren a Daisy Jones' T1 -3 de marzo de 2023

La historia de rock&roll de la semana cuenta cómo un grupo a la deriva se verá acariciando las estrellas tras la incorporación de una nueva integrante. Daisy Jones llegará para una colaboración con Los Six que hará explotar todos los medidores de éxito gracias a la química artística entre ella y Billy, líder y compositor de la banda. El público espera de ellos una sintonía personal más allá de los estribillos y el flirteo del escenario podría acabar saltando a la vida real. Allí, en la realidad que siempre espera después de los conciertos, está Camilla, la pareja de Billy. El triángulo de pasiones cruzadas no solo podría acabar con esa relación, si no también con la banda.

Filmin

'Selftape' T1 -3 de marzo de 2023

Un retrato valiente del siempre duro mundo de los actores a través de dos jóvenes que, tras haber triunfado de niñas, deberán enfrentar un mundo hostil y lleno de dificultades en el que tratarán de encontrarse a sí mismas y redefinir su relación de hermanas. Mireia vuelve a Barcelona después de tener éxito profesional en Oslo. Joana la recibe con frío y distancia y, cuando Mireia consigue un papel que iba a ser para su hermana todo se complica.

'We are lady parts' T1 -28 de febrero de 2023

En una semana con buenas dosis de música llega otro estreno para melómanos y amantes del género. Esta vez se trata de una banda de punk londinense formada por mujeres musulmanas que están buscando a una guitarrista que rompa los moldes y las ayude en sus objetivos, tanto musicales como feministas. La historia está contada a través de los ojos de esa guitarrista, que se llama Amina Hussein y es una estudiante de ciencia. El relato tiene toques de comedia con el característico humor inglés que explora sutilmente el terreno que supera lo políticamente correcto. Con una espectacular banda sonora se ha convertido también en una de las grandes comedias de la televisión británica en los últimos años. 'We are lady parts' hace un retrato de los altibajos de las integrantes de la banda.

AMC Crime

'Secretos de Playboy' (2 capítulos extra) -4 de marzo de 2023

Dos nuevos episodios sobre el imperio de Hugh Hefner contarán una trepidante historia de sexo, drogas, prostitución y suicidios en el imperio económico del polémico magnate detrás de Playboy. Algunas de sus exparejas y exempleadas narraran sus experiencias conversando con una terapeuta que analizará las consecuencias vitales de las experiencias que vivieron entre la libertad y el libertinaje.

AXN

'Alert, unidad de personas desaparecidas' T1 -27 de febrero de 2023

Con el interés compartido de la búsqueda de su hijo desaparecido, la directora de la Unidad de Personas Desaparecidas de la policía y su ex marido Jason Grant colaboran estrechamente mientras tratan de ayudar a otras personas a encontrar a sus seres queridos.