Ya inmersos en la primavera, aun con la amenaza de que vuelva momentáneamente el frío, plataformas como Filmin, Netflix, Disney+ o Apple TV lanzarán novedades muy jugosas. A ellas se suma la recién llegada SkyShowtime, que tras apostar con 'Bosé' como carta de presentación, nos contará cómo era el universo de 'Grease' antes de que los icónicos personajes de Danny y Sandy llegaran al instituto.

Pero hay mucho más, como la huida del nazismo de un grupo de artistas franceses en 'Transatlántico' o la rebelión que un grupo de mujeres protagonizará desde dentro de un peligroso clan mafioso en 'Las buenas madres'. En el vídeo de cabecera de este artículo encontraréis un repaso de los títulos más destacados, pero además os dejamos aquí las descripciones y tráilers de las series más interesantes.

Filmin

'Selftape' T1, día 4 de abril

Es doloroso el tránsito a la madurez del artista juvenil, el de carrera precoz, la estrella infantil que un día aprenderá, igual que el resto de actores, que la carrera es de fondo y que solo quienes dominen el largo plazo podrán rozar el éxito real. Esta realidad salpica a Joana y Mireia, los personajes centrales de 'Selftape'. Ellas son dos hermanas que se hicieron famosas de pequeñas, convirtiéndose en un fenómeno que les hizo soñar con que esa sería su vida para siempre.

Pero su vida no era eso, su vida tenía claroscuros que Mireia, años después, podría ver acentuados cuando Joana le cierre las puertas de su casa al regresar a Barcelona tras años arrasando profesionalmente en Oslo. La crudeza del oficio que han escogido agravará la distancia entre ellas cuando a Mireia le ofrecen un papel que, en principio, iba a hacer su hermana. Esto abrirá una caja de pandora de la que saldrán secretos ocultos del pasado, reproches, traumas, mentiras y también un doloroso amor que suma voltaje al intento de domar las aspiraciones y asumir que la realidad no es siempre lo que esperamos de ella.

Netflix

'Bronca' T1, día 6 de abril

En 2020 Russel Crowe protagonizó la película 'Salvaje'. No es su filme más recomendable pero tenía un punto de partida que a muchos les resultará familiar. Su personaje tiene un encontronazo en la carretera con una mujer que le mete un bocinazo eterno al que él contesta persiguiéndola para matarla. El coche tiene eso, hierros y cristales que parecen proteger a sus ocupantes al punto de atreverse a lo que como peatones jamás harían, desde proferir insultos a meterse el dedo en la nariz como si el mundo más allá del parabrisas no existiera.

'Bronca' es exactamente eso, el enfrentamiento entre dos desconocidos a raíz de un accidente de tráfico que sacarán su lado más desquiciante para acabar sumidos en la obsesión por acabar con el otro y lograr aplastarlo por venganza. Él es un contratista fracasado y ella una empresaria que no es feliz con su trabajo. De algún modo, ambos necesitan un lugar en el que descargar la frustración de sus miserias y lo encontrarán en la carretera.

'Transatlántico', día 7 de abril

Nos vamos hasta la Marsella de 1940 cuando, en plena Segunda Guerra Mundial, dos estadounidenses con cómplices a este lado del charco, pondrán en marcha una precaria operación con la intención de ayudar a un grupo de artistas, escritores e intelectuales que buscan huir de Europa para salvar sus vidas. Con ellos habrá muchos otros refugiados que para los nazis no serán más que escoria a la que deben exterminar sin mayores miramientos. Sumidos en la cultura de la guerra y absortos por la ensoñación de la supremacía alemana, ejercerán la violencia más cruel para combatir la diversidad que estas personas representan.

Entre los personajes principales encontraremos a un periodista estadounidense educado en Harvard que, viendo lo que se viene e indignado por la pasividad de su propio país, decide pasar a la acción. También veremos a una rica heredera estadounidense que se suma a la operación de rescate entusiasmada por poder utilizar sus recursos y su tiempo en una causa que valga la pena. Enfrente se encontrarán al cónsul de los EEUU en Marsella, que cree que los refugiados comprometen los valores de su país y en absoluto está dispuesto a arrimar el hombro.

Disney+

'Las buenas madres' T1, día 6 de abril

Esta es la historia, basada en hechos reales, de tres mujeres que deciden rebelarse contra los clanes de la mafia italiana de sus maridos. Pero no se trata de una traición entre socios, sino de las esposas y madres que, conscientes de que viven subyugadas por el trato machista y abusador de sus parejas, dirán basta. Las autoridades que luchan por desmantelar estas castas, hasta ahora infranqueables, de criminalidad verán en ellas un auténtico caballo de Troya.

Tratando de hacer que vean que otra vida es posible, la fiscal Anna Colace, que acaba de llegar a Calabria, intentará utilizar su traición para llegar al seno de los Ndrangheta, una de las familias más peligrosas del país. 'Las buenas madres' tendrán que poner en juego el futuro de sus propios hijos porque los hombres a los que están desafiando con su osadía son conocidos por ejercer la mayor crueldad para terminar con sus enemigos. Posiblemente, ahora consideren que sus propias esposas también lo son.

SkyShowtime

'Grease: Rise of the Pink Ladys' T1, día 7 de abril

Quien quiera ponerle peros que lo haga, pero la película 'Grease', de 1978, ha superado muy bien el paso del tiempo. Su banda sonora original está plagada de temazos que se han quedado con nosotros para siempre y sus actores principales, John Travolta y Olivia Newton John, se convirtieron en auténticas celebridades. La historia del romance entre Danny Zuko y Sandy Olsson dio la vuelta al mundo y, aunque ya se han hecho musicales, era cuestión de tiempo que se hiciera una serie y por fin está aquí. Pero lo curioso es que 'Grease: Rise of the Pink Ladie' no es un remake al uso, sino que cuenta la historia de las Pink Ladys, un grupo de amigas que luchaban por ser las más cool del instituto cuatro años antes de la llegada de Danny y Sandy. Ellas son Rizzo, Frenchy, Marty y Jan, nombres que a cualquiera que haya visto el filme original le resultarán más que familiares.

Apple TV+

'Schmigadoon!' T2, día 7 de abril

Una ciudad cuyos habitantes se comportan como si estuvieran atrapados en un musical de los años 40 sirvió para que una pareja, que emprendía un viaje de mochila y carretera para luchar contra el hastío, encontrara el amor verdadero. Allí nos situó la primera temporada de la comedia 'Schmigadoon!', en un pueblo mágico al que ahora regresamos con Josh y Melissa para vivir un nuevo musical, aunque esta vez recreando la época de los 60 y los 70.

Para los ciudadanos de Schmigadoon esta será la oportunidad de parodiar una era de temáticas más oscuras, más cargadas de sexo y con mayores dosis de violencia para desembocar también en el tono visual del universo hippie. Entre el reparto de esta segunda temporada estarán, por supuesto, Cecily Strong y Keegan-Michael Key como Melissa and Josh, pero no son los únicos que repiten. También veremos a Ariana DeBose, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski, Aaron Tevit y Martin Short aunque sus personajes estarán completamente reinventados.