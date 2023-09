"Eso es un palo que no se olvida nunca. Aunque lo tenga ahora más tranquilo. Pero nunca lo podré olvidar", aseguraba María Jiménez en una entrevista de hemeroteca que recoge la docuserie 'Mi mundo es otro' acerca del fallecimiento de su hija. Rocío perdió la vida en 1985 en un accidente de tráfico. Solo tenía 17 años. La noticia de su muerte transformó a su madre profundamente y desde entonces, llevaba a su hija consigo en su pensamiento y en sus plegarias, hasta el mismo día de su muerte.

En aquella antigua entrevista, María relataba cómo un día que decidió aprender a escribir a máquina, se sorprendió a sí misma tecleando un poema para Rocío. "Aprendiendo a escribir a máquina, a mover los dedos, me salió un gran poema para mi hija y parece ser que ese poema me contestó, me aclaró mucho las ideas. Me dio luz a mí misma interiormente, me ayudó a aliviarme el dolor", narraba.

"María, a día de hoy, ¿has superado la muerte de tu hija?", le preguntaban a María hace tan solo unos meses. "Nunca se supera. Jamás", exclamaba. La docuserie reproduce una grabación de audio del diario personal de María Jiménez en el que recita la poesía a media voz. "Allí estaremos todos, allí iremos llegando y desde aquí diremos: 'Espérame en el cielo'".