María Jiménez murió este jueves a los 73 años en Sevillay este domingo laSexta emite 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre la artista. En él, la cantante se abre en canal hablando sobre su trayectoria vital y profesional.

Uno de sus momentos más duros tuvo lugar con la muerte de su hija, una situación que, según sus propias palabras, "nunca se supera, jamás".

Echando la vista atrás, María Jiménez recuerda sobre su hija cómo fue su infancia: "Le di todo lo que yo no tuve a mi niña. Después se fue y dejó de tenerlo todo". Además, habla claro del "dolor" que sintió: "Golpe tras golpe he visto la muerte de cerca muchas veces, pero he vuelto a resucitar".