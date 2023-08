En julio de 2022, Amazon Prime Video subió los precios de sus suscripciones y hace sólo un mes, HBO Max anunciaba los nuevos precios en España. También este año, pero a principios, Netflix protagonizaba los titulares no sólo por su subida de precio, sino por los cambios en sus tarifas que incluían, entre otras cosas, el fin de las cuentas compartidas. Es momento de cambios. Y ahora, después de que The Walt Disney Company haya visto los ingresos del último trimestre, sigue en esta misma línea. Los resultados de la compañía no acompañan en casi ninguna de sus ramas de negocio, salvo en los parques de atracciones internacionales.

Es por eso que ha anunciado una subida del precio de la suscripción a Disney+, su plataforma de 'streaming', de tres dólares al mes en Estados Unidos, tarifa que entrará en vigor el 12 de octubre. Esta es la segunda vez que Disney+ sube su precio en menos de un año: en diciembre, la suscripción pasó de costar 7,99 dólares a 10,99 dólares.

En España, Disney+ comenzó cobrando 6,99 euros mensuales, aunque una vez que integró el catálogo de FOX y Star, el precio subió a los 8,99 euros. Con la subida de principios de año en Estados Unidos no vino asociado un incremento de la tarifa en España, que ha seguido costando 8,99 euros... hasta ahora. Entonces, Disney+ ya adelantó que los cambios de tarifas llegarían al resto de mercados a lo largo de 2023. Y ese momento ha llegado.

¿Cuánto costará Disney+ en España?

En los cambios de precios en Estados Unidos, se mantuvo una tarifa estándar a 7,99 dólares (sin Star), pero con anuncios. Esto es lo que llega ahora a Europa, tal y como ha podido confirmar 'Variety': los nuevos planes de suscripción estándar y premium de Disney+ estarán disponibles en Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca y sí, también España, a partir del 1 de noviembre.

Tarifa estándar (con anuncios) mensual : 5,99 euros

: 5,99 euros Tarifa estándar (sin anuncios) mensual: 8,99 euros

Tarifa estándar anual: 89,90 euros

Tarifa premium mensual: 11,99 euros

Tarifa premium anual: 119,90 euros

Puede parecer que no hay cambios, porque actualmente la tarifa estándar cuesta 8,99 euros hasta ahora, pero siguiendo la estrategia de Netflix, con este plan se reduce la calidad de la imagen —que pasa de 4K a Full HD 1080p— y también se limitan las cuentas compartidas, con dos dispositivos simultáneos como máximo en lugar de cuatro.

Lo que cubría hasta ahora la tarifa estándar estará ahora recogido en la tarifa premium, con un coste tres euros superior, de 11,99 euros al mes: este sí incluye una mejor calidad y permite hasta utilizar la suscripción hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo. El presidente de la división europea de la compañía, Jan Koeppen, asegura que "la introducción del plan con publicidad marca la evolución de Disney+ en Europa", al brindar "más opciones" a los clientes y a los socios publicitarios, del mismo modo en todo el mundo.

¿Hay ahorro con la suscripción de Disney+ anual?

Hay que tener en cuenta que con las suscripciones anuales, se paga el equivalente a diez meses en lugar de 12, por lo que se puede 'ahorrar' algo en la plataforma si se elige este tipo de suscripción:

→ Para la calidad estándar y con sólo dos dispositivos, el precio se quedaría en 7,5 euros al mes, aunque habría que pagar los 89,90 euros de golpe.

→ Para tener Disney+ con máxima calidad y cuatro dispositivos, el precio mensual sería de 9,99 euros, lo que supondría un euro más al mes que pagando la cuota actual pero en formato anual, es decir, de una sola sentada.