La nueva serie que llega al prime time de Antena 3 y que también puede verse en ATRESplayer PREMIUM ha sido todo un éxito en Turquía y en los más de 40 países en los que se ha emitido. 'Hermanos' se centra en la historia de una familia marcada por la tragedia: el padre y la madre mueren dejando huérfanos a sus cuatro hijos Kadir, Ömer, Asiye y Emel.

Sin padres y sin lugar en el que vivir, los hermanos Eren inician así un nuevo e incierto camino en el que lo único que les da seguridad es mantenerse unidos y cuidarse unos a otros. La ficción explora el significado de ser familia y de ser hermanos, la dualidad entre el bien y el mal y la huella que dejan las personas más importantes de nuestra vida a pesar del paso del tiempo.

La muerte de sus padres lleva a los protagonistas —interpretados por Yiğit Koçak (Ömer), Halit Özgür Sarı (Kadir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) y Aylin Akpınar (Emel)— a descubrir la importancia de mantenerse unidos, a sacrificarse por el bien de la familia y les obligará a madurar mucho más rápido de lo que sería habitual.

A pesar de la vida sencilla y humilde que tenían junto a sus padres, los hermanos Eren eran felices antes de que la tragedia llegara a sus vidas. En el primer episodio tras ver el dolor desgarrador de unos hijos que lo han perdido todo el público será testigo de cómo la familia disfrutaba antes de la felicidad de las cosas sencillas. Cuando la tragedia se cruza en su camino todo cambia para ellos y, desde ese momento, los cuatro protagonistas se enfrentarán solos, pero juntos a las adversidades que les depara el destino.

Y así será como se cruce en su camino Akif Atakul, al que da vida Celil Nalçakan, un empresario sin remordimientos que cree que puede conseguir con su poder y su dinero todo lo que se proponga. Él será quién de trabajo al mayor de los hermanos Eren y aceptará que sus hermanos puedan entrar en la elitista escuela privada de la que es dueño. Lo que ninguno de ello sabe es que el empresario les oculta su oscuro pasado y su implicación en la desaparición de sus padres.

En su nueva vida, Ömer, Asiye, Kadir y Emel entrarán en contacto con un mundo al que no pertenecen, el de la élite adinerada del país y en el que se encontrarán despedidas, alianzas sorpresas, amistades y amores imposibles.

Reconocimiento y éxito de público y crítica

'Hermanos' llega a nuestro país precedida no solo por el éxito de audiencia entre el público de Turquía, su país de origen, sino también en los más de 40 países en los que se ha distribuido. La serie ha tenido una acogida especialmente calurosa en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

El triunfo entre el público ha estado además acompañado por el reconocimiento de la crítica y una extensa cosecha de premios como el de Mejor Serie internacional en los International Quality Awards (Reino Unido); Premio a la Mejor nueva serie de Drama de TV y Mejor Drama 'teen' del año en TV en los International Awards Summit (Estados Unidos); Mejor Drama de TV del año en los Moonlife Awards (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los Bonne Vie Stars (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los 25 Gold Lens Awards (Turquía); GQ Hombre del año 2021 en Turquía al actor Onur Seyit Yaran, considerado como la ‘Estrella más prometedora del año’; Mejor actriz revelación para Su Burcu Yazgı Coşkun en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actor secundario para Onur Seyit Yaran en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actriz para Fadik Sevin Atasoy en The Best of Time 2022 o Mejor banda sonora en los Premios Cumbre Internacional, a lo largo de 2021 y 2022.