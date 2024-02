Diego San José es el creador de 'Celeste', la serie que él mismo define como "un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se pueda ocurrir". Ese personaje gris no es otro que una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse y que interpretará la actriz Carmen Machi. Movistar Plus+ ha publicado un vídeo en el que ya se puede ver a Machi preparándose para el papel.

"Cuando Diego me llamó para decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo", ha contado la actriz. De momento, no se han revelado más nombres del reparto aunque Machi ha asegurado que "está rodeada de un casting fantástico". Y sobre su personaje asegura que "está repleto de silencios y con mucho tomate". "Cuando Diego me contó de qué iba la historia me partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia. Los guiones son realmente buenos", ha afirmado.

Aunque desde 'Siete vidas' y 'Aída', sobre todo hemos visto a Carmen Machi en cine o en teatro, también ha seguido trabajando en series como 'La Mesías', 'Vida perfecta', 'Las de la última fila', 'Cites' o '30 monedas'. Machi cuenta con más de medio centenar de películas en su haber para las que ha trabajado con cineastas como Isabel Coixet, Pedro Almodóvar, Isaki Lacuesta o Pablo Berger, entre otros muchos.

En esta ocasión la directora de 'Celeste' será Elena Trapé, reconocida por películas como 'Las distancias' o 'Els Encantats' y que también ha dirigido capítulos de series como 'Rapa', 'Élite' o 'Hit'.

Quién es 'Celeste'

La serie se centra en Sara Santano, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse después de toda una vida recaudando impuestos. Desde que sacó las oposiciones siendo una veinteañera, ha entregado tres décadas a la Agencia Tributaria. Pero, entonces ¿quién es Celeste? Se trata del personaje que va a ocupar la vida de Sara junto antes de prejubilarse. El último encargo que recibe es el más importante de su carrera y le llevará a seguir los pasos de Celeste, la artista latina más importante del momento y quien da nombre a la serie. La inspectora tendrá que demostrar que la cantante vive en España más de 184 días al año y que, por tanto, tiene que pagar aquí los impuestos.