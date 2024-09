'Chucky' se queda sin cuarta temporada. La serie del muñeco ha sido cancelada, a pesar de la lucha de muchos de sus seguidores en redes sociales. Syfy y USA Network no han renovado una cuarta temporada, en contra de lo que proponía su creador, Don Mancini. La 'mala nueva' llega cuatro meses después de la emisión del último capítulo de la tercera temporada. Sin embargo, su creador cree que la serie volverá.

No es el único. El elenco está convencido de que también volverá. Jennifer Tilly, protagonista de la serie, ha lamentado la triste noticia. Pero ha asegurado, al igual que el creador, que no es el final de la serie. "Es muy triste anunciar que después de tres maravillosas temporadas, la serie de televisión 'Chucky' finalmente ha sido cancelada. Primero, me gustaría pensar en nuestros fans, quienes lograron mantener el hashtag #RenewChucky como tendencia durante MESES. ¡Sin su lealtad y tenacidad, Chucky nunca habría sobrevivido durante treinta años! Estamos muy orgullosos de nuestro espectáculo. Ha sido un milagro maravilloso trabajar con este talentoso elenco y equipo. Tuvimos mucha suerte de contar con el liderazgo de nuestro brillante capitán Don Mancini. Pero (para citar a Call of Duty) estamos 'derribados, pero no vencidos'. Las resurrecciones son la especialidad de Chucky y tiene muchas de ellas. Mientras tanto, si quieres ver tres temporadas de un programa fenomenal, puedes ver las temporadas uno, dos y tres en streaming en Peacock. Paz a todos. Los amamos".

"¡¡¡CHUCKY NUNCA TERMINA!!!… Él simplemente reaparece. Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo: esta serie fue una de las más divertidas que he filmado. Estoy triste, pero emocionado por ver qué pasa", ha expresado en X el actor Devon Sawa.