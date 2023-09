María Jiménez e Isabel, su hermana, recuerdan el acoso que sufrió la artista cuando decidió separarse de Pepe Sancho tras años de infidelidades y maltrato. "Cuando hizo el disco de Sabina, en la separación, él le hizo pasar ahí lo más grande llamándola y ella llorando, grabando", recuerda Isabel, que afirma que él "la ponía verde, como los trapos".

"Cuando hice el disco de Sabina y me vio con ese pavo real a ese hombre casi le da un infarto", recuerda María Jiménez, que afirma que, incluso, Pepe Sancho acudió "a la grabación": "Me pide que me case con él otra vez y ya le dije yo, que ya no había más boda". "Quería empezar de cero y sentirme un poco el ave fénix", destaca la artista, que cuenta que se disfrazó de pavo real "para demostrarlo".

Alejandro, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho afirma que la relación de sus padres "fue una cosa amor odio 100%": "De hecho, mis padres se estaban separando y mi padre no quería. Seguía llamando, seguía llamando. ¿Qué es lo que quieres realmente? Sepárate, sepárate, no sigas ahí insistiendo". Al final María Jiménez no se separó hasta que "lo denunció por maltrato", recuerda Alejandro, que destaca que es ahí cuando Pepe Sancho "se vio entre las cuerdas" y le "involucró a él".