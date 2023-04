¿Qué harías si...? Hay respuestas a esta pregunta que parece que todos tenemos muy claras, por ejemplo contestaríamos bastante rápido a la cuestión de qué haríamos si nos tocase la lotería. Pero en otros casos, la respuesta no es tan fácil y plantea un dilema moral al que quizá nunca nos hemos enfrentado. Y, precisamente, enfrentarnos a ello es lo que hace 'Tú también lo harías', que ya desde el título interpela al público.

La nueva serie de Disney+ es una creación de David Victori y Jordi Vallejo que parte de un atraco a mano armada a los pasajeros y el conductor de un autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. En el suceso, los tres atracadores resultan muertos y la policía trata de averiguar qué ha pasado y quién es el misterioso asesino al que todos los testigos encubren. Por si esa tarea no fuera suficiente, la noticia corre como la pólvora y las fuerzas de seguridad tienen que lidiar con una opinión pública que se pone en su contra y convierten al asesino huido en un héroe al que llaman 'El Justiciero'.

Para contar la historia, la serie cuenta con un amplio elenco formado Ana Polvorosa, Pablo Molinero, Michelle Jenner, Paco Tous, Ana Wagener, Elena Irureta, Pilar Bergés, José Manuel Poga, Chechu Salgado, Mirela Balic, Xavi Sáenz o Viti Suárez. Hemos hablado con sus creadores y con algunos de los intérpretes.

Javier Vallejo ha coescrito los guiones a partir de la idea de David Victori y explica que la duda se multiplica casi por cada uno de los personajes de la serie, porque "todos tienen un momento 'tú también lo harías' y el espectador se pone en el lugar de todos hasta el punto que haría lo mismo que todos y, a la vez todas esas decisiones son incompatibles". Victori y Vallejo ya habían colaborado antes en 'No matarás' y a su vez el primero ha trabajado como director de 'Sky Rojo' y el segundo es cocreador de 'El inocente' junto a Oriol Paulo. Ambos comparten una vocación clara de provocar y de jugar, involucrando al espectador en el juego. "Me gusta ser muy directo con el espectador y a mí también me gusta que lo que estoy viendo me interpele y que me cueste mucho posicionarme ante lo que estoy viendo", explica Victori. Y añade: "Cuando todo es blanco o todo es negro, me parece que está muy desconectado de la realidad porque la realidad es muy compleja".

Debajo de la tensión, de las dudas, del juego se desliza cierta crítica o cuestionamiento a la sociedad en la que vivimos, al papel de las redes sociales y de los medios de comunicación y su influencia en la población. "Sin dejar de intentar ser muy entretenida queremos que la serie también, a nivel de contenido, sea poderosa", concluye Victori. El thriller lleva unos años convertido en el género por excelencia del entretenimiento ya sea en cine o en televisión y no siempre es fácil encontrar una historia nueva o un enfoque diferente. Vallejo reconoce que es difícil hacerlo, pero que es cuestión de mezclar los ingredientes y hacer una presentación nueva: "Tenemos la voluntad de hacer algo distinto y tampoco es que hayamos inventado la sopa de ajo, pero simplemente hemos hecho un cóctel y lo hemos servido con una sombrilla diferente".

Pensar que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podría estar en esa situación es parte del atractivo de la trama y Victori confirma que es algo que es algo que busca. "Lo que más me gusta en la ficción es poner a una persona corriente en una situación límite porque me parece fascinante que, teóricamente, opinamos sobre lo que haríamos en cualquier situación, pero en la práctica no sabemos cómo reaccionaremos".

Una experiencia de rodaje única

Si la serie es un viaje para el espectador es porque antes ese viaje lo han hecho los actores durante el rodaje. Y el reparto coincide en lo increíble que ha sido la experiencia de grabar 'Tú también lo harías'. Victori explica que la forma de rodar que ha utilizado surgió ya en 'No matarás', la película con Mario Casas y Milena Smit. Además en este proyecto venía propiciado por el carácter líneal que tienen muchas escenas de la trama y que les "llevó a rodar en bloques más largos en lugar de todo troceado" como se suele hacer.

Michelle Jenner, Ana Polvorosa, Pablo Molinero, Ana Wagener, Paco Tous o José Manuel Poga nos hablan especialmente emocionados de la noche que rodaron "100 páginas enteras de guion en más de tres horas". Algo que a priori parece inasumible hasta para un actor con la experiencia de Paco Tous que asegura que al leerlo le dijo a Victori: "Esto lo haces tú".

Bautizaron aquel momento como la Ópera y aseguran que fue como hacer teatro. Se trata de rodar de manera continuada todo para después encontrar en el metraje "perlas de interpretación". "La serie explora la verdad, si existe, y la verdad tiene que estar en los actores", justifica Vallejo. Después hace falta un gran trabajo de montaje que como dice el creador es "pura ingeniería". Solo falta esperar la respuesta del público a 'Tú también lo harías'.