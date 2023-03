"Lleváis meses preparándoos para esto pero, ¿cuánto tiempo creéis que llevamos preparándonos nosotros?" Esa frase la pronunció uno de los miembros de Los Davidianos de la Rama, la secta religiosa que, liderada por el fanático David Koresh, protagonizó un enfrentamiento militar contra los federales en EEUU, en 1993, que mantuvo al mundo en vilo durante días. Este bombazo de historia, con imágenes y testimonios nunca antes revelados, es uno de los estrenos de Netflix para estos días, pero hay mucho más.

A la plataforma de la N roja llegarán también 'El reino vacío', enseguida veremos de qué va. Oras plataformas como Movistar Plus+ o Disney+ también tienen novedades muy interesantes. Esta última apuesta por 'Up here', una divertida comedia musical desarrollada en la ciudad de Nueva York. Todos estos estrenos son inminentes y una buena forma de esperar al que promete ser uno de los lanzamientos del año en ATRESplayer Premium. ¡Seguid leyendo que os contamos todo!

ATRESplayer Premium

'Las noches de Tefía', T1 -muy pronto

En el vídeo que encabeza este artículo veréis una serie de apertura que no se estrena esta semana. Normalmente no hacemos esto, pero la proximidad de su llegada a ATRESplayer Premium, anunciada ya desde la plataforma, nos ha hecho incluirla entre los títulos a los que, por seguimiento de la actualidad, debemos prestar atención. La historia del campo de concentración para corregir a homosexuales puesto en marcha en 1954 al albor del franquismo está causando furor. El estreno de 'Las noches de Tefía' en el Festival de Málaga supuso el arranque de las críticas y reseñas de los medios especializados y el fenómeno no hizo más que crecer. La serie está planteada desde el prisma de uno de los reclusos que, cincuenta años después de vivir aquel infierno, le cuenta a un documentalista su experiencia para evitar que su historia desaparezca por el inclemente paso del tiempo.

Lo curioso es que esta no será una crónica de esperpentos, sino una convivencia entre dos mundos contrapuestos que otorgan a esta ficción la magia y la originalidad que la hacen especial. Por las noches los presos de Tefía, una zona desértica situada en la isla de Fuerteventura, escapaban a un cabaret imaginario en el que podían expresar libremente sus anhelos y dejarse llevar por sus sueños más inspiradores. Airam Betancor, el preso que cuenta al documentalista sus diecisiete meses en el infierno, también le habla de uno de sus compañeros que, con su oratoria y desbordante capacidad inventiva lograba lo que el resto de reclusos lo que más necesitaban, o sea, olvidar la realidad y evadirse. Poco habrá que esperar para vivir con ellos este viaje tan inspirador así que, si sois tan impacientes como nosotros, no os desesperéis que tenemos muchos otros títulos para ir haciendo tiempo.

Netflix

'El reino vacío' T 2 -22 de marzo de 2023

Al género del thriller le quedan bien los apellidos y hoy vamos a sumarle dos que os resultarán muy sugerentes. Se trata de político y religioso. Si el desarrollo de esta historia tiene lugar en Latinoamérica va cogiendo identidad y la cosa se pone aún más interesante pero, veamos cómo presenta Netflix la trama en una sola frase para entra en materia sin más miramientos:

"Un polémico televangelista se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo".

Los personajes religiosos generan un morbo especial cuando nos muestran las costuras de la carcasa moral con la que se presentan ante nosotros para decirnos cómo debemos vivir nuestras vidas. Esto es lo que ocurre en 'El reino vacío' con Emilio Vázquez Pena, al que interpreta Diego Peretti, y que sirve a sus creadores para regodearse en ese eterno pulso eterno entre los excesos del poder político, la inquietante influencia del religioso y la quebradiza integridad de la justicia que mantiene al país en una inestabilidad perenne. Para los recién llegados a esta historia, su trama arrancó con el asesinato del candidato a la presidencia de la república en el acto de final de campaña. La primera temporada se centró en tratar de resolver las preguntas abiertas tras el trágico suceso y terminó con su sustituto natural dando el paso de presentarse en su lugar. Los seis capítulos de esta segunda y última entrega serán el cierre de la historia y acompañarán a Emilio que, blandiendo el argumentario de que "luego del horror viene la oportunidad" podría convertirse en el nuevo líder de la nación.

'Waco: el apocalipsis texano', Docuserie -23 de marzo de 2023

Los nacidos a principios de los 80 o antes podrían haber dejado esta historia olvidada en algún recóndito lugar de su memoria pero, en cuanto vean el tráiler de 'Waco: el apocalipsis texano', les resultará fácil recordarlo. En una época en la que había solo unos pocos canales de televisión y lo que ocurría en la pequeña pantalla era guía exclusiva y absoluta de información y entretenimiento, un asalto policial dejó al mundo en vilo. Una secta religiosa que seguía con devoción al carismático líder David Koresh, despierta sospechas de abusos sexuales a menores, violaciones y acopio de armamento militar con sospechosos objetivos.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EEUU decidió intervenir en febrero de 1993 y la cosa se desmadró tanto que el FBI acabó enviando un ejército de 700 agentes armados con vehículos blindados y helicópteros. Meses de batalla alimentaron noticieros de todo el mundo con un seguimiento en directo que solo podía acabar con la retransmisión de una tragedia. La liberación de menores a cuenta gotas y el cruce de declaraciones y muertes fueron alternándose con imágenes impactantes y análisis que se movían entre el desconcierto y las especulaciones. ¿Se dijo todo? ¿Se supo todo? ¿Se mostró todo? La respuesta es que no y por eso Netflix ha rescatado aquella historia tirando de análisis mecidos por la mesura que permite el paso del tiempo y un archivo inédito que servirá para revivir aquellos trepidantes días.

Disney+

'Up here', T1 -24 de marzo de 2023

Todos tenemos voces interiores a las que, de forma más o menos involuntaria, vamos dejando expresar nuestros propios recuerdos, miedos y obsesiones con el fin de calibrar el día a día para medirnos ante nuestra realidad o tomar decisiones. Pero este proceso puede llevarnos trágicamente a la confusión y aquello que inicialmente no debería ser demasiado complejo acaba siendo un guirigay incontrolable.

'Up here' es el divertido ejercicio de seguir este proceso a través de la apasionada pareja formada por Lindsay y Miguel, que se van enamorando con una intensidad proporcional al ritmo con el que van complicándose la vida. Sus inner voices podrían presumir de saber qué es lo que les conviene pero quizá se estén equivocando de pleno y, mientras tanto, la música irá siendo su vía de liberación en las calles de Nueva York.

Movistar Plus+

'Yellowjackets', T2 -15 de marzo de 2023

La primera temporada nos presentó a un grupo de mujeres que formaban parte de un equipo de fútbol que estaba a punto de competir en el torneo nacional cuando sufrieron un terrible accidente aéreo en 1996. Lo que ocurrió aquel fatídico día originó silencios que pesan en el aire haciendo que sus conciencias no puedan escapar a la perturbación y busquen la liberación en el sexo, las drogas y el alochol. ¿Qué vieron? ¿qué hicieron? ?qué ocurrió? Preguntas para una temporada que se recreó en los días previos a un rescate que no llegó a tiempo para evitar el horror en los perdidos bosques de Canadá. Las integrantes de los Yellowjackets, cuyas vidas pudimos contemplar a través de los tramas aún vigentes para las supervivientes en 2021, volverán porque, tanto en 1996 como en 2021, han quedado muchas cosas sin contar.

Una superviviente llamada Lottie Mathews de la que no se sabía nada en la actualidad, el descubrimiento, con fatal desenlace, de una infidelidad en 1996 y la captación de otra de las jóvenes por parte de una misteriosa secta que podría estar relacionada con la propia Lottie serán los puntos de partida. Entre las subtramas abiertas estará la de Simone, el personaje interpretado por Rukiya Bernard que podría ser senadora electa en esta nueva entrega. Pero el descubrimiento de un altar en su antigua casa con un muñeco, la cabeza de un perro, su corazón y unas velas traerá de nuevo el pasado a su vida un coste brutal que podría llevarse sus planes por delante.