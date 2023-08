"Soy pansexual", asegura, y lo explica con tono de broma: "Soy bisexual... ¡pero con la mente abierta!". El actor estadounidense Wayne Brady (Columbus, 1972), conocido cómico, especialmente en Estados Unidos, ha explicado que ha llegado a esta conclusión tras buscar la manera de encontrarse a sí mismo. "No podía decir si era bisexual, porque realmente tenía que entender qué era eso... (...) y llegué a la pansexualidad porque —y sé que me estoy liando por completo con el significado del diccionario— para mí, ser pansexual significa poder sentirse atraído por cualquier persona que se identifique como gay, heterosexual, bisexual, transexual o no binario", apunta.

En una entrevista exclusiva con 'People', el actor se abre al mundo como ya lo hizo hace unos años la actriz Bella Thorne, quien inicialmente se había revelado como bisexual, al desconocer el concepto de pansexualidad. El término pansexual hace referencia a las personas que sienten atracción por otras independientemente de su sexo y de su género. Se diferencia de la bisexualidad en que incluye géneros no binariose identidades diversas.

"Creo que para mí, al menos por ahora, este es el sitio adecuado", apunta en la entrevista. Brady, conocido en Estados Unidos por su papel recurrente en el programa de improvisación 'Whose line is it anyway?' y quien interpreta, entre otros, el papel de James Stinson en 'Cómo conocí a vuestra madre' —el hermano negro y gay de Barney—, reconoce que es "introvertido" y que siempre ha sido muy tímido: "En un punto de mi infancia tenía un tartamudeo muy fuerte, provocado por la ansiedad, el acoso y el estrés", explica, asegurando que hasta que comenzó a actuar no encontró la manera de comunicarse cómodamente.

"La muerte de Robin Williams me impactó mucho"

El actor también explica que acude a terapia y que aunque le gustaría que no fuera así, le "importa" mucho lo que la gente piensa de él. Y, tras la muerte de Robin Williams, empezó a preocuparse por su salud mental. "Ahí me impliqué en algunos grupos, como el de Glenn Close, 'Bring change to mind'", apunta, en referencia a un grupo que busca poner fin al estigma y la discriminación en torno a las enfermedades mentales, y empezó a hablar de salud mental. "¿Qué tengo que hacer para funcionar en este gran mundo y seguir estando bien conmigo mismo? Y lo más importante, ¿cómo amarte a ti mismo, para no lastimarte? Ni siquiera me refiero a daño físico, sino a no cuidarse cuando uno está deprimido, asustado o agobiado", explica.

"Una vez que abrí esa puerta tuve que aprender de mí mismo y empezar a reconocer cosas que tal vez había reprimido, suprimido o que simplemente no quería reconocer", apunta. Brady tocó fondo cuando se dio cuenta de que una vez que terminaba el trabajo, donde sí era feliz, no encontraba esa alegría en su casa. "Tengo alegría porque amo a mi familia y a mi hija. Me encanta ser padre, más que un helado de chocolate... pero esa no puede ser mi única alegría", lamenta. Y fue ahí donde se dio cuenta de que le faltaba algo.

El actor reconoce que en su largo viaje llegó a ser tratado por "adicción al amor", ya que buscaba en otras personas lo que nunca encontraba en sí mismo. "Avancé rápido hasta que hace poco me pregunté... 'Wayne, ¿eres gay?' Y la respuesta era que no, porque a pesar de haber estado en todas estas relaciones fracasadas (...) ahora sé que se puede estar diagnosticado de adicción al amor", continúa. Brady admite que se ha sentido atraído por hombres a lo largo de su vida, aunque nunca ha tenido relación con ellos —"siempre lo he dejado a un lado, por cómo he sido criado"—, en parte porque ya había sido víctima de acoso por otras cosas y no quería añadir "un sombrero de copa a ese traje".

Y aunque siempre ha tenido "una maravillosa comunidad de amigos de la comunidad LGTBIQ+", admite haber tenido que lidiar con la vergüenza, hasta que consiguió "romper" con ese comportamiento. "Ahora estoy tratando de ser lo más Wayne Brady que pueda ser", avanza, si bien reconoce que aún está en proceso de sanar. Y cuando eso ocurra, podrá "subir al escenario de 'Let's make a deal' y ser el mejor Wayne Brady que todos quieren y esperan", y ser "el mejor padre que Maile necesita" y, algún día, ser el mejor compañero de alguien. "Porque esto lo estoy haciendo por mí", apunta. "Pero no se trata de estar con alguien ahora, todavía tengo trabajo que hacer. Entonces, Wayne, como un pansexual soltero de mente abierta, podrá tomar una decisión y ser libre y abierto a otras personas".