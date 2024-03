Leo Harlem acaba de estrenar 'La familia Benetón', una comedia familiar en la que, tras el fallecimiento de su hermana, Antonio Benetón debe hacerse cargo de sus cinco hijos adoptados. El humorista, gracias a su participación en esta y otras películas familiares, se ha popularizado también entre el público infantil lo que provoca que muchos niños le pidan fotos cuando lo encuentran por la calle.

"¿A ti te escriben DMs por Instagram?", le pregunta Berta Collado. "¿Qué es eso?", contesta extrañado el humorista, lo que provoca las risas de los zapeadores. Leo explica que él no tiene redes sociales. "Para mí DM es un tipo de madera con la que hacen muebles", afirma el cómico.

Dani Mateo, además, le pide que enseñe tu teléfono móvil. Leo muestra un teléfono bastante sencillo, que deja a todos los zapeadores alucinados. "¿Y cómo ligas?", le pregunta Valeria Ros. "¿Pero tú me has visto? ¿Estoy yo para anunciar cafeteras como George Clooney? Yo estoy para lo mío, no quiero líos...", le contesta el humorista. Además, María Gómez no duda en lanzar un 'dardo' al cómico y le dice: "Tienes las letras 'grandecicas'...".