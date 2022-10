"No todos los días se tiene la oportunidad de hablar con gente que ha hecho historia en la música de este país", con estas palabras Dani Mateo da la bienvenida a Ángeles Muñoz y Dioni Martín, de Camela, al plató de Zapeando. "Sé que tú siempre te portas fenomenal", le dice a Ángeles, sin embargo, 'regaña' a Dioni que le promete que en esta ocasión va a "estar tranquilo": "He prometido en casa y a la regidora que me voy a portar mejor que nunca", confiesa.

Unas palabras que no tienen buena acogida entre los zapeadores: "¡No hagas eso!", espeta Dani Mateo, "que entonces me obligas a hacerte una buena entrevista y no sé". "¿Entonces puedo...?", pregunta el integrante de Camela, que confiesa en directo que ha estado a punto de llevarse una espada láser a plató. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.