¿Vas bien vestido para ir al chiringuito? La experta en protocolo María José Gómez te explica cómo acertar con tu look

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú ha estado en Zapeando para hablar sobre el 'dress code' adecuado al visitar un chiringuito de playa. En esta ocasión, se centró en la vestimenta masculina y puso como ejemplo el look de Miki Nadal, comentando que el polo debe llevarse por fuera.

Aun así, elogió que el zapeador hubiera elegido correctamente la talla de su polo: "El polo está ajustado pero no excesivamente". También habló del cuello de esta prenda y fue tajante: "El cuello no va hacia arriba nunca". Según explicó, "es una cosa que hacen los italianos" y confesó no saber "de dónde se lo han sacado".

En cuanto a los complementos como gafas de sol y sombreros, la experta recomendó quitárselos en cuanto uno entra en el chiringuito, siempre que tenga techo. "Las gafas no se ponen encima del cabello porque tiene grasa y daña la lente. Lo mejor es meterla en el bolso y siempre con funda", aconsejó.

Puedes conocer todos los consejos de la experta en protocolo en este vídeo de Zapeando.