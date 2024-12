Una vidente echa las cartas al planeta Marte: "Esto me suena más a 'sujétame el cubata' de manual"

La vidente Vieira ha utilizado sus dotes de adivinación para echar las cartas al planeta Marte. Como afirma, necesita saber si lo que dicen los científicos es verdad. "Este vídeo se que quedará para la historia", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

"A mí esto me suena más a 'sujétame el cubata' de manual", afirma Isabel Forner. La tarotista, explica que desde EEUU se han enviado dos robots al planeta rojo pero también hay otro de China y advierte que habrá otros si se suman Corea y Rusia. "Las cartas me están diciendo que allá si hubo agua. Hubo, hay y va a haber agua", afirma.

Las cartas de Vieira también adelantan que, aunque no hay vida humana, sí hay vida extraterrestre. "Eso no te lo han dicho las cartas... lo has leído en el 'Muy interesante'", dice Cristina Pedroche tras la predicción.

Las predicciones de Vieira no se han quedado ahí. Su tirada también ha desvelado que Marte no es un planeta para vivir. "No van a vivir ni ahora ni más adelante ni en miles de años", advierte, "ellos van a estar diciendo 'queremos algunos voluntarios'". Vieira advierte que no sean tontos ya que los quieren usar. "No voy ni de gratis", añade.