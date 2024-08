El veterinario Víctor Algra visita Zapeando para resolver las dudas veterinarias de los espectadores de Zapeando. En esta ocasión, se pone en contacto con el programa Susana, "que está muy preocupada por su perra", comenta Quique Peinado.

Como indica en su consulta, "tengo una mastín a la que le empezó a salir un grano en el ojo. Fuimos al veterinario y nos dijeron que no era nada pero cada vez lo veo más grande". "No tengo dinero para operarla pero me da mucha pena verla así, ¿se podría hacer algo sin operarla?", concluye su pregunta.

Víctor indica que "la mayoría de estas lesiones, entorno a un 75%, suelen ser benignas". "Que sean benignas no significa que tengan que continuar ahí porque pueden crecer, ulcerarse, sangrar, molestar... entonces, en este caso, lo recomendable sería quitarlos", añade el veterinario. Como una opción intermedia, Algra indica que se puede usar la crioterapia pero, con este tipo de tratamientos, "si ese frío no ha penetrado lo suficiente puede volver a salir al tiempo".