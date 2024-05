Estefanía Unzu, más conocida como 'Verdeliss', se proclama campeona de España de 100 kilómetros en ruta. La influencer expone que su afición por el running viene de algunos años atrás, pues confiesa que se dio cuenta que correr le hacía "mucho bien": "Para mí significaba terapia mental y física".

Esta señala que su objetivo era completar una maratón y recuerda que cuando superó la primera, se propuso completar un periplo de 12 más dando la vuelta al mundo. "Cruzar aquella meta fue pensar, necesito esto más veces en mi vida mientras el cuerpo aguante", expresa.

El fin de su viaje coincidía con la carrera en ruta y, según explica, se animó a participar en el Campeonato de España, en el que ha resultado vencedora y cuyo recorrido ha completado en siete horas y 59 minutos. "Todavía estoy en una nube, procesando todo esto", admite.

La atleta asegura que mientras corría pensaba en su familia y sus hijos, que la animaban con pancartas, y en que "era la mejor lección que podía darles". Sin embargo, reconoce detrás de este éxito "hay mucho curro detrás y muchos momentos de pensar que no puedo. Hay días que me escondería y me tiraría de los pelos, pero para esto viene muy bien el deporte porque te anima a permitirte un ratito de desconexión y no te resta energía sino que te la da", dice, y añade: "Cuando eres más feliz contigo misma, eres capaz de proporcionársela a los demás".