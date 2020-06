Valeria Ros hizo público su embarazo en pleno plató de Zapeando. El pasado 12 de mayo la zapeadora protagonizó uno de los momentos más divertidos y emocionantes del programa al desvelar que estaba esperando un bebé. "¡Coño, que estoy embarazada!", exclamaba entre los gritos y los aplausos de sus compañeros.

Ahora, ha querido contar cómo fue el momento en el que descubrió que estaba embarazada en Late Motiv. "El segundo día de confinamiento me compré un test de embarazo, pero no venía a cuento y tenía ovarios poliquísticos, lo hice por el mono de hacerme un test", ha explicado la zapeadora.

"De repente me dice que tenía uno o dos bebés, total que bajo a la farmacia y le digo que debe estar mal y me dice: 'no, no, estás embarazada es muy fiable", ha continuado Ros.

Tras la divertida confesión ha asegurado que en ese momento le salió algo del alma: "Pero si no fue para tanto, fue un simple misionero".