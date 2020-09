Santi Alverú llega al plató de Zapeando como Defensor del Espectador para mostrar a los zapeadores las opiniones que los espectadores han puesto sobre ellos en redes sociales o a través del correo del programa.

Una de ellas afirma que Zapeando da un "bajón" cuando habla Valeria Ros. "No tiene el tono del programa", afirma el espectador. La zapeadora no duda en responder a la crítica afirmando que no cree que sea su tono, sino "cómo suena". Y es que ella misma confiesa que tiene "voz de locutora o teleoperadora porno". Incluso, la joven llega a imitar cómo sería una conversación 'porno' por teléfono con ella.

Por otro lado, una espectadora defiende a través de las redes sociales a Valeria de las bromas de Dani Mateo. La tuitera afirma que "ya cansa" con sus bromas a la zapeadora. "Me parece que Dani Mateo está obsesionado con estas boobies", responde Valeria.