Valeria Ros presenta en su tradicional sección de 'Lo que compras y lo que te llega', un divertido juego llamado 'Yo fui a EGB', en donde la zapeadora realiza preguntas a sus compañeros sobre su época de estudiantes: "Es un golpe de nostalgia, un juego español que mola mucho". "Sé que os encantan estas cosas y he dicho, 'vamos a darle caña'", destaca Valeria mientras que Marta Torné confiesa que lo tiene.

Desde cantar 'You're The One That I Want', el mítico tema de Grease, hasta imitar a un personaje conocido de la época, el juego somete a los zapeadores a divertidos retos. Puedes ver las cómica pruebas y preguntas que deben pasar en el vídeo de arriba.