Isabel Forner muestra en el plató de Zapeando un surrealista error arquitectónico que ha colocado un radiador entre dos habitaciones. Por su parte, Valeria Ros enseña otro error. Esta vez, un enchufe plantado dentro de una ducha: "Todos sabemos que por la mañana lo que más despeja es una buena dicha o electrocutarte".

Pero, esta última palabra se le atasca a Valeria Ros hasta tal punto de que Isabel Forner la ayuda a pronunciarla. "No la presiones", le pide Dani Mateo a Isabel Foner, que insiste en que es para ayudarla. "Me ha parecido bullying lo que me has hecho", destaca, entre risas, la zapeadora vasca tras su mal rato en directo.