Dani Mateo muestra en Zapeando "un pequeño drama perruno", que ha publicado un usuario de Twitter en su perfil: "Estoy tranquilo porque me compré un perro que me cuida la casa", escribía. Sin embargo, cuando llega a casa, se le encuentra dormido subido a una mesa porque, según Dani Mateo, "él vigila así". "Muy fiero no parece, pero también te digo que no quisiera despertarlo yo", reconoce el presentador, que se esperaba un "simpático caniche" protegiendo la vivienda.

Sin embargo, cuando llega su dueño y se despierta por el ruedo, el perro se cae al suelo desde la mesa como "haciendo la croqueta": "Menos mal que no ha publicado la dirección de la casa porque se acabaría convirtiendo en una piscina de bolas para ladrones", comenta Dani Mateo. Valeria Ros, por su parte, asegura que "guardar, lo que se dice guardar, no guarda mucho. No valdrá para espantar a los ladrones, pero entretiene a las visitas".