Zapeando comienza algo revolucionado debido a que Torito no puede evitar fijarse en el cámara de Zapeando que sustituye a Pirri, el cámara habitual. Después de enseñar su original peinado, el zapeador pide la palabra para hablar sobre la persona que está detrás de una de las cámaras del programa.

"A Pirri lo habéis transformado por un tío bueno que estoy flipando", afirma Torito, "parece de 'Pasión con Gavilanes'". El zapeador pide, incluso, que enfoquen al cámara para que todo el mundo pueda verlo. Los focos, al no apuntar hacia su zona, hacen que no se vea bien y Torito no puede evitar quejarse: "Si sale el plano más negro que Michelle Obama, a ese tío hay que ponerle foco, hay que ponerle de todo".

Torito se acerca hasta el cámara y lo coge de la mano para llevarlo hasta el centro del plató y que todo el mundo pueda verlo, provocando las risas de todo el público. Él se anima a saludar para, rápidamente, volver a su puesto. "Ya no te sacamos más", le dice Torito. Dani Mateo le pide disculpas y añade: "A lo mejor estaba en sombra porque es un testigo protegido".