Dani Mateo promete al principio de Zapeando a Toritoque, si se porta bien y sabiendo lo que le cuesta contenerse, que si se está quieto le deja bailar nueve segundos en directo. Siempre y cuando pida permiso antes. Sin embargo, el colaborador todoterreno decide no obedecer las indicaciones del presentador y se levanta cuando le da la gana, como en este vídeo.

"Yo no aguanto más, voy a usar los 9 segundos", advierte, sin dar tiempo al presentador para reaccionar que, para cuando quiere decir algo, Torito ya se encuentra en el centro de la mesa dándolo todo con 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena: "¡Me encanta!".

Pero acaba sentándose antes de que se acabe el tiempo. "Se ha cansado él antes de los nueve segundos", observa Iñaki Urrutia, que no puede parar de reír con Torito, que le explica por qué toma esta decisión: "No quiero que me llamen del Grand Prix para hacer de Vaquilla". Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.