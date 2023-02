Se acerca San Valentín, pero según los espectadores, "en Zapeando San Valentín es todos los días", comenta Santi Alverú, que regresa con una nueva entrega de su sección 'El día del espectador". "Llevo un año recopilando todas las teorías conspiranoicas amorosas que se monta la audiencia con vosotros", anuncia el colaborador en Zapeando.

Desde la "tensión sexual entre Dani Mateo y Maya Pixelskaya", al tonteo entre esta última y Santi Alverú, pasando por los supuestos líos que la audiencia ha creado entre Valeria Ros y Miki Nadal, o Lorena Castell y Gipsy Chef. "Pensé que estaba en un programa de televisión y resulta que he vuelto al instituto", no puede evitar reaccionar Santi Alverú.

Sin embargo, hay un zapeador que no aparece en ninguno de los ligues, Quique Peinado. "No había yo reparado en eso", espeta Dani Mateo, que propone "quedar todos un día e ir a una casa rural" para solucionar los temas pendientes. Eso sí, tiene claro quién vigilará la casa: "Quique". Y tú, ¿también has visto tensión sexual entre los zapeadores?