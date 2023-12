Dani Mateo conecta como cada tarde con 'Más Vale Tarde' para conocer los contenidos principales que se trataran durante el programa vespertino. En esta ocasión, Cristina Pardo no ha dudado en comentar look que podría llevar el presentador de 'Zapeando' durante las campanadas de laSexta.

"Con lo guapo que estabas el día que nos hicimos las fotos para promocionar las campanadas no entiendo por qué ahora tienes que pedir a gritos disfrazarte de elfo o de reno", afirma la presentadora. "Podría ir sin nada porque me he cuidado mucho este año", responde Dani Mateo mientras se toca el 'six pack' de su camiseta navideña.

Tras el gesto de Mateo, Iñaki López contesta al presentador: "Como has dicho al presentarnos, ardes en deseos pero ya estoy aquí, ya puedes descerrarte el chal". El presentador de Zapeando ha contestado a López con una frase de El Gran Wyoming: "Tengo el picatoste envuelto en llamas". Una cita que ha provocado las risas de Patricia Pardo.