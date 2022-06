Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando una nueva ronda de preguntas heavys en las que los espectadores preguntas temas personales a los zapeadores. Por ejemplo, Miki Nadal es el encargado de responder de qué zapeador o zapeadora tiene más contenido para chantajearle.

El zapeador no lo duda: Lorena Castell. "Como no me des dinero, la semana que viene saco tus fotos", bromea el zapeador a la presentadora, de la que confiesa que tiene más fotos desnuda en su móvil que suyas. Puedes ver el momentazo y el resto del ranking en el vídeo principal de esta noticia.