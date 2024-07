En su vocación de 'servicio público', Zapeando conecta con Héctor Gutiérrez, tatuador profesional y creador de contenido, para analizar algunos de los errores más comunes que comete la gente cuando acude a hacerse un tatuaje. "Es verdad que hay mucha gente que van borrachos a tatuarse, que no se cuidan los tatuajes bien o que toman malas decisiones y hay tatuajes muy desastrosos", afirma.

"El peor que he visto y que hice hace mucho tiempo fue un puerro", asegura Héctor en el vídeo sobre estas líneas, ante lo que Dani Mateo se hace una pregunta: "¿No se equivocaría al pronunciar?". Aunque el tatuador asegura que no suele preguntar por el significado que tiene el tatuaje para sus clientes, sí que comenta que en este caso "se fue contento".

A la hora de tatuarse, Héctor recuerda que "los tatuajes pueden borrarse, pero no queda del todo bien", y recomienda "pensar bien el tatuaje que quieres durante seis meses o un año". En su caso, explica que no recomienda para nada los tatuajes en los ojos o en el interior del labio, pues "curan muy mal y se puede infectar". En el caso de símbolos, no tatúa cosas como el trébol de tres hojas, pues "puede estar relacionado con la mafia". A su vez, también asegura que una vez un cliente se quiso tatuar el miembro y se negó.