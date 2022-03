La subida de los precios está provocando decenas de movilizaciones en toda España, como la que ha tenido lugar en Badajoz. En los vídeos que ha recopilado María Gómez para Zapeando se ve cómo los vecinos de esta ciudad extremeña hacen al gobierno una extraña patición.

Como bien se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas, "Agua y gas" se ha convertido en el lema de esta manifestación. Unas palabras que no han pasado desapercibido para los zapeadores que, desde plató, no podían contener las risas al ver el error garrafal que habían cometido estos vecinos de Badajoz. "Es buenísimo", comenta María, mientras que Dani Mateo observa: "¡Es que encima está lloviendo para hacerlo todo más gracioso! ¿Pero no veis que agua ya hay?".