Una tarde más Zapeando intenta dar el bote de su 'Sandía millonaria', pero nada sucede como se espera. Después de que Carol, de Madrid, coja el teléfono y elija a Cristina Pedroche para partirla en dos mitades iguales; la de Vallecas le indica que va a cortar "muy despacito" y asegura que tiene "mucha tensión".

Pero al intentar clavarle el cuchillo se da cuenta de que "está rara". "La sandía no está fresca. Parece un balón de playa", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al ver cómo se hunde, y bromea con que trata de un ejemplar que han tirado "en el mercado porque no coge la gente, ni se come las ratas".

De hecho, cuando Cristina Pedroche consigue clavarle el cuchillo y cortarla, empieza a salir mucha agua de su interior: "¡Ha roto aguas!", grita al ver esta surrealista escena. Tanto, que Lorena Castell espeta: "¡Que va a inundar el plató!".

"La sandía desde arriba parece el monstruo de 'Stranger Things' cuando abre la boca", comenta Dani Mateo al mismo tiempo que juega con su pulpa, y la dirección le comunica que repetirán la Sandía Millonaria con Carol en futuros programas.