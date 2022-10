"¿Tenéis una boda próximamente y no sabéis que regalar?", pregunta Dani Mateo a sus compis de Zapeando, y les advierte de lo que le ha sucedido a una mujer para que no cometan el mismo error: "Es una idea muy buena de lo que no hay que hacer".

Y, es que, una de las amigas de la creadora de este twit iba de camino a darse el 'sí, quiero' con su pareja, cuando al llegar allí se ha enterado de que no era la boda, sino "una firma previa de papeles": "La casualidad también ha querido que hoy sea el cumpleaños de su ex". "En resumen: Le he regalado a una amiga por su boda un colgante con la fecha de la firma del notario y del cumple de su ex. No me lo superes, iguálamelo", se desahogaba la mujer en redes sociales. Puedes ver la surrealista historia al completo y la divertida reacción de los zapeadores en el vídeo principal de la noticia.