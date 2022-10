Sonsoles Ónega se ha definido en varias ocasiones como una mujer muy supersticiosa, por eso, lleva siempre en su bolso una bolsa con amuletos que atraen la buena suerte. "Cuéntanos qué elemento nuevo o qué ritual vas a incorporar para hacer el lunes antes del estreno", le insta Cristina Pedroche, a lo que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', su nuevo programa que se estrena este próximo lunes a las 19 horas en Antena 3, no duda en enseñar su "bolsito".

"No he incorporado ninguno nuevo", confiesa, porque no quiere alterar la suerte que ya tienen. Entre los objetos que guarda Sonsoles está "un corazón de madera pasado por el sepulcro de Jesús en Jerusalén, dos castañas de Lugo, un batiburrillo de cruces y crucifijos y un trocito de cuarzo que le regaló el hermano de Ana Rosa". "Ese bolso es el nido de una urraca", no puede evitar reaccionar Dani Mateo, que provoca las risas en el plató de Zapeando. Dale al play al vídeo principal de la noticia para ver este momentazo que nos ha regalado la presentadora y en el que desvela todos sus amuletos de la buena suerte.