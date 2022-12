Quedan días para las Campanadas y hace una semana ya se puso en marcha 'El Plan P'. Cristina Pedroche ha vuelto a crear un ambiente mágico para el último día del año.

Esta vez, ha grabado un pequeño cortometraje en el que muestra un encierro ficticio donde la presentadora ha permanecido los últimos meses esperando el gran día. El 22 de diciembre publicó la primera entrega y este martes la segunda y última:

En el vídeo que ella misma ha creado y compartido en sus redes sociales, Pedroche sale de su 'encierro' desnuda, paseando por todos los platós y pasillos de Atresmedia y cruzándose con algunos de los rostros más famosos de la casa.

Está claro que es su momento y Sonsoles Ónega, Roberto Leal y Roberto Brasero no dudaron en aparecer en su "locura" haciendo unos breves cameos. Hasta el mismísimo Alberto Chicote, su compañero presentando las Campanadas en Antena 3 desde hace unos años, también ha aceptado: "¿Estamos locos? Todos los años igual. Me podría haber tocado Susanna Griso, Sónsoles... pero me tiene que tocar cada año la loca de La Pedroche".

La presentadora ha asegurado en sus redes sociales que hay muchos detalles en el vídeo que no deben pasar desapercibidos para todos sus seguidores. Así, la espectacular bota (cosida a mano cristal a cristal) que aparece como atrezzo es una de las que se puso para recibir el año 2021 en la Puerta del Sol. Además, la muñeca que acaricia en su 'encierro' es una barbie que le regalaron con el mismo look con el que recibió el año 2018. Un homenaje a sus vestidos de Campanadas, de los que en numerosas ocasiones ha anunciado que se siente enormemente orgullosa.

¿Será también un mensaje oculto la breve frase que se puede escuchar de la canción 'Va a pasar' (Conchita)? ¿Qué más nos tiene preparado Cristina Pedroche para este 2023?

¡Empieza la cuenta atrás "en el reloj de antaño, como de año en año"!