Los espectadores de Zapeando se han deshecho en elogios hacia Valaeria Ros y su sección sobre compras en Zapeando, destacando la capacidad de la zapeadora para hacer reír: "Solo Valeria es capaz de hacer tanto humor con unas bolsas en un carro. Es única, inimitable, inigualable, es 'the one', una diosa", expresó un espectador, una opinión compartida por otra seguidora, Irene, quien pidió que le den más tiempo a Valeria. "He estado todo el rato riéndome con su sección de compras", manifestó.

Sin embargo, pese a que a las diosas se las deja hablar, esto no ocurre en Zapeando, tal y como ha señalado Santi Alverú, quien ha compartido la publicación de Lupe, quien se ha mostrado indignada con las interrupciones de Dani Mateo a Ros: ¡Dejad terminar de hablar a Valeria de sus compras cuanto esté con su sección, siempre la cortáis!. En este vídeo, la prueba de que lo que dice Lupe es cierto.