Santi Alverú ha sido protagonista en el 'Día del espectador'. Y es que May, una seguidora del programa, ha pedido a los zapeadores que dejen de meterse con él. Sin embargo, un pequeño detallito ha hecho que un audio reivindicativo se haya convertido en uno hilarante. Y es que la mujer no recordaba el nombre de Alverú.

"Me da mucha pena que siempre os metéis con el pobre.... Ay, pobre, que pinta tan poco que ni me acuerdo cómo se llama", se escucha decir a May. "¿Quién será este ser de luz que pinta tan poco en el programa del que ni los que llaman para defenderle se acuerdan?", ha bromeado Alverú, quien ha dado paso a un segundo audio de la espectadora, en el que insiste que no se acuerda del nombre del "defensor del espectador", pero dice, entre risas, que le da "pena" que se metan con él. "Le dais unas contestaciones que os hubiera vuelto la cara por no decir otra cosa peor", expresa May.