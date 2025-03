Rojo, amarillo o morado: Víctor Algra explica qué significan los lazos de colores que llevan algunos perros

Una de las últimas tendencias entre los perros es llevar lazos de colores. "Todo empezó en Suecia, hace unos años, con una iniciativa llamada 'The yellow dog project'", explica Iñaki Urrutia. La misma consistía en colgar un lazo amarillo a algunos perros para avisar a la gente de que no se acercara a ellos por ser miedosos. Esto ha derivado en una propuesta para colocar lazos de diferentes colores en función de las necesidades del perro.

Para Víctor Algra esta iniciativa es muy útil. "Es cierto que si se conoce poquito tiene poca utilidad", indica, ya que puede hacer que la gente crea que es algo estético. El veterinario explica que hay algunos que hacen referencia al carácter del animal. Un lazo rojo significa que reaccionan frente a personas que no conocen y otros perros. "No debemos acercarnos a ellos", indica.

Un lazo naranja indica que el animal reacciona ante otros perros pero no ante personas. Por último, un lazo verde, indica que el perro es amigable tanto con personas como con otros perros. Otros lazos hacen referencia a la aproximación. Un lazo amarillo expone que el perro necesita espacio, aunque no es reactivo, mientras que un lazo azul lo llevará un perro de asistencia o de servicio y, por ello, no debe ser interrumpido.

Por último, también hay lazos que se refieren a posibles patologías que tiene el animal. Un lazo morado expone que el perro tiene alergias por ello no se le debe dar de comer, mientras que un lazo blanco hace referencia a que el perro es discapacitado y, por ejemplo, puede ser sordo, ciego o tener alguna lesión, por ello no se debe tocar sin permiso.

El veterinario explica que siempre que veamos un perro con un lazo de cualquier color, aunque no nos acordemos de su significado, es necesario preguntar a su dueño antes de acercarnos a él o tocarlo. "En resumen, sería genial que preguntasen siempre", apunta María Gómez. "Sería lo ideal", concluye Víctor.