Antonio Banderas ha visitado este martes a Pablo Motos y, entre las cosas de las que han hablado, estuvieron su relación con el éxito y el fracaso: "Hay que tomárselos con naturalidad", decía, ya que "hay fracasos que te enseñan mucho y éxitos que te meten en un torbellino del que no sabes cómo salir". De hecho, él mismo terminó definiendo el éxito como "un bicho muy difícil de controlar".

Además, y para poner el broche de oro a su entrevista, al final del programa el actor mostró el grado de excelencia al que ha llegado en el teatro musical cantando con el resto del elenco de Company, que se estrena esta semana en Madrid, un fragmento del musical. "¿Hay algo que este tío no haga bien?, reacciona Santi Alverú, que aprovecha la ocasión para mandar un mensaje a Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar: "Si ves que Morata no se recupera de la lesión, llévate a Antonio Banderas, que te hace un hattrick en cada partido". Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas su actuación.