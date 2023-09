Dani Mateo ha estado de vacaciones en Japón y ha reconocido en Zapeando que durante el viaje no ha visto "nada del programa para poder cogerlo con la ilusión de la primera vez". Sin embargo, lo que sí ha confirmado en su viaje a Japón es que se ha "hecho muy de campo".

"Mira la gorra que llevo y me está hasta creciendo un palillo", ha bromeado el presentador, quien ha contado que emprendió su viaje "obsesionado con Tokio, con la gran ciudad, y nada". "Donde me he sentido como en casa ha sido en el campo, con los campesinos y el Japón rural. Yo quiero tener un rancho, una escopeta y decir a la gente que se acerque '¡Fuera de mi propiedad, señor!'", ha comentado Mateo.