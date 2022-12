Roberto Cox, un reportero de la televisión chilena, despedía la conexión hablando con Flor, una aficionada argentina que no dudó en tontear en directo con él: "Es un bombón", destacaba esta joven que le comparaba con Benjamín Vicuña, aunque para ella estaba más claro: "Vos sos más lindo".

"Luego dicen que los estadios no se llenan, pero teniendo a este fuera, dime tu a quién le interesa estar dentro", afirma Valeria Ros en el vídeo sobre estas líneas. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. En el Instagram de la chica se puede ver cómo el tonteo con el reportero continúa fuera de cámara. "No sé quién tiene más posibilidades de triunfar, si la Argentina de Messi o la del vídeo", bromea Dani Mateo.