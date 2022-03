La invasión rusa de Ucrania pilló a Santi Alverú en Kiev, adonde había viajado poco antes de estallar la guerra. Salir del país no fue nada fácil para el zapeador, que finalmente ha vuelto este viernes al programa, donde Dani Mateo le ha recibido con alguna que otra 'pullita'.

"No ha podido estar aquí por un tema, es que no lo vamos ni a comentar", afirmaba el presentador antes de dar paso a Alverú, que ironizaba así sobre la complicada situación que vivió: "Cogí un bus raro...". Además, Mateo no ha podido resistirse a lanzar un par de bromas a su compañero.

"Te hiciste un regalo en el momento adecuado", "qué bueno eres eligiendo findes" o "¿te has traído un souvenir?" son solo algunos de los chascarrillos que ha lanzado Mateo a Alverú, que expresaba así su alegría por volver: "Estoy muy contento de estar aquí, de veros las caras a todos". Puedes ver el momento en el vídeo principal.