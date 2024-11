Los partidos de fútbol americano son todo un espectáculo pero el entretenimiento empieza incluso antes de que los jugadores comiencen a jugar. Y es que, en muchas ocasiones, son las mascotas de los equipos las que se convierten en las protagonistas de los partidos. Un buen ejemplo de ello es la mascota de los Atlanta Falcons.

Freddie Falcon, que así se llama el halcón que representa al equipo, ha saltado desde lo más alto del estadio batiendo un Récord Guinness. "Antes las mascotas se ganaban el pan honradamente haciendo cucamonas a pie de pista y ahora tienen que jugarse la vida", afirma María Gómez.

"Nunca he querido ser mascota de un equipo pero, después de ver esto, sí", afirma Isabel Forner, "me presento voluntaria". "¿Pero qué dices? Si te mareas en las tazas", responde Dani Mateo a la ocurrencia de la zapeadora. "Es bonito pero yo lo haría sin cuerda, total... si no ves quién va dentro", añade el presentador.