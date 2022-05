El municipio malaguño, Canillas de Aceituno, ha celebrado este fin de semana el Día de la Morcilla y, durante sus festejos, una reportera de la televisión local preguntaba a Sofía, la hija del alcalde: "¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo?", a lo que la niña no dudaba en responder: "La morcilla". Una reacción que se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas después de que la periodista entendiera mal su respuesta: "La música, ¿verdad?".

"¿Y la Virgen?", preguntaba acto seguido la reportera, a lo que la peque no supo qué responder. "A Sofía la Virgen le da un poco igual", responde Miki Nadal, "ella está ahí por la morcilla". De hecho, según el zapeador, a Sofía "solo ha faltado decir: '¿Una talla se puede comer en revuelto y con huevo frito?' Pues no, pues eso". No te pierdas la reacción viral de la niña, en el vídeo principal de la noticia.