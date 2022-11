Este año se ha repetido una tradición de Halloween que "nos encanta", asegura Dani Mateo. Y, es que, como cada año, Jimmy Kimmel no ha podido resistirse a hacer este reto viral, que consiste en que los padres digan a sus pequeños que se han comido todas sus chucherías y graben las reacciones.

"Anoche nos entró hambre y nos comimos todos tus caramelos de Halloween", dice una madre a su pequeño y este le espeta: "¡Por eso ya no eres mi mejor amiga!". Lo mismo le sucede a otro niño, que cuando su madre le dice que ya no quedan chuches él le dice: "No pasa nada, mami...", al mismo tiempo que se pone la mano en la cara y arranca a llorar. Una reacción que hace a su madre preguntarle: "¿Te has enfadado conmigo?", y él contesta: "Solo estoy triste". Puedes ver las tiernas reacciones de los más peques de la casa cuando sus padres les dicen que se han comido todas sus chuches de Halloween en el vídeo principal de la noticia.