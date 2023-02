"Este fin de semana ha estallado otro bombazo informativo en la familia real británica", informa Dani Mateo a sus compis de Zapeando, que da paso a Quique Peinado al que ya conocen como "el Jaime Peñafiel de Vallecas" porque sabe toda la información de las casas reales. Y, es que, ha saltado la noticia de que el príncipe Guillermo habría celebrado San Valentín junto a su amante, la exmodelo y marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, en vez de junto a su mujer Katte Middleton.

"Va a resultar que Harry no es el hermano chungo", espeta el colaborador, que asegura que Guillermo "también tiene lo suyo, a pesar de que va de bueno". "Hay que tener poco corazón", espeta María Gómez al conocer la noticia, que todavía no conoce "lo peor", según Quique Peinado.

Y, es que, supuestamente la amante fue hasta hace tres años "amiga íntima de Kate Middleton", pero "la amistad se rompió cuando aparecieron aquellas imágenes en las que estaba con ella en una fiesta", informa el de Vallecas, que asegura que este culebrón "no puede ser más fuerte", ya que al parecer, la cita de San Valentín habría aparecido hasta en tres tabloides británicos: el 'Daily Mail', 'The Mirror' y 'The Sun'. En el vídeo principal de esta noticia te explica las razones por las que el príncipe Guillermo es el "chungo" y no Harry.