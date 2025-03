Raquel Perera explica qué son las relaciones 'casi algo': "Es un sí pero no constante"

Raquel Perera visita Zapeando para hablar un fenómeno en las relaciones que cada vez en más popular: los 'casi algo'. Como explica la coach, "dentro del contexto de las relaciones de pareja, define un tipo vínculo sexoafectivo". "A simple vista puede parece un noviazgo pero, en realidad, no tiene una definición clara ni de qué son ni hacia dónde va esa relación", añade Raquel.

En estas relaciones, destaca la ausencia de una etiqueta formal y de compromiso claro y sólido. "Es un sí pero no constante", resume Perera. "Son los que, en una actuación mía cuando pregunto si son pareja él dice sí y ella no", comenta Dani Mateo, "pasa un montón". Raquel indica que este tipo de vínculo no sería exactamente lo que se conoce como "amigos con derecho a roce" sino que estaría "a mitad de camino entre el amigo con derecho a roce y la relación de pareja convencional".

"En los 'casi algo' no solo hay intimidad sexual sino que también existe una intimidad emocional", explica la coach, "hay unos sentimientos más intensos y hay un mayor interés en conocer más aspectos de la otra persona y compartir más momentos".

La coach indica que esa falta de claridad y compromiso puede dar lugar a una sensación de incertidumbre y mucha inestabilidad para ciertas personas. "Además, también puede generar una dinámica dañina y desequilibrada", añade, "debemos ser conscientes de los roles que jugamos en este tipo de relaciones y cómo nos puede afectar".