Ana Guerra han lanzado 'Sin final', su nuevo disco de estudio. Su carta de presentación ha sido 'Tal para cual', un tema que, como afirma Miki Nadal, tiene varios versos que parecen mensajes directos hacia Víctor Elías, su pareja. "El día de conocerte solo eras un 'no sé quién'. Y para serte sincera, en verdad no me caías muy bien", dice el tema de Guerra. "Ahí hay filetito", afirma Miki.

El tema no se queda ahí. En otra parte de la canción, la canaria canta: 'Tú siempre tan insistente y yo que no te quería ver, tus tatus de adolescente. Era tan evidente, no éramos Barbie y Ken'. "Ana, ¿qué problema tienes con los tatus de Víctor?", pregunta el zapeador.

Ana confiesa que tiene un tatuaje que en el que habría puesto otra cosa, "el de Madrid, es un poco grande para mi gusto". El artista no duda en mostrar el tatuaje: el nombre de la ciudad marcado en letras bastante grandes debajo de su ombligo. "Se lo pedí al tatuador con 'z' pero me dijo que mejor no…", explica él.