Octubre está siendo un mes muy especial para la cantante Ana Guerra. A su boda con Víctor Elías se suma el lanzamiento de su nuevo disco, 'Sin final'. La canaria, además, ya ha dado una primera muestra de qué se podrá escuchar en el álbum gracias a su canción 'Tal para cual' en cuyo videoclip, además, aparece vestida de novia.

En el tema se puede ver como Guerra ha apostado por el pop ochentero y los sonidos más electrónicos. "Aunque en el disco hay baladas también", desvela Ana. En cuanto al look de novia, la cantante cuenta que, en realidad, no es un vestido de novia, sino un top y una falda. "Lo que tengo en la cabeza es la falda", explica. Ana desvela que el disco, en realidad, tendría que haberse publicado a finales de mayo, pero la fábrica de vinilos tenía 'overbooking' lo que hizo que se retrasara el lanzamiento. "Se me juntó todo", añade.

Dani Mateo no pierde la oportunidad de que Isabel Forner también de su opinión sobre los estilismos del videoclip, especialmente un conjunto de top y falda rosas. "¿Tú crees que este vestido es como para ir a misa?", pregunta el presentador. "Hombre… hay cosas mejores", afirma Isabel, "va guapísima, para ir por la calle no me lo pondría, pero para un videoclip sí".